شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر مقطع فيديو للإجابة على سؤال "هل المتوفى بمرض السرطان شهيد؟". وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع الفيديو: "نعم مريض السرطان الذى يتوفى بسبب هذا المرض شهيد"، معللا فتواه بقوله: "إن هذا المرض باطن وبالتالى من مات به فهو مبطون ويعد شهيدا".

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