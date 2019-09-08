شكرا لقرائتكم خبر عن زوج بدعوى نشوز: زوجتى حاولت خلعى بعد وقوعها فى حب مدرس الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد اكتشافه بالصدفة إقامتها دعوى خلع ضده، إثر علاقاتها غير الشرعية مع مدرس أولاده.

وأكد الزوج:" 13 عام عشت زوج مخدوع فى أم أولادى، لاكتشف خيانتها وخطتها فى الهروب خارج مصر برفقة مدرس الأولاد، والتسبب بفضحنا بمدرستهم وداخل عائلتي".

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وأكمل الزوج ع.س.ب، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" عشت برفقتها سنوات من التعب والصبر والحلم، حتى استطعت للوصول بهم لمستوى معيش لائق، ننعم فيه بالرفاهية، وكنت لها زوج أقرب إلى المثالية، فكان كثير من المقربين منى يحسدوننا على تلك الحياة، لأحدث نفسى كم أنا رجل محظوظ".

ويتابع: "فى السنوات الأخيرة من حياتنا تبدلت أحوال زوجتى، وأصبحت إنسانة أخرى غير تلك التى تزوجتها وعرفتها، تفتعل المشاكل وتتهرب منى، حتى أخذت الشكوك تجتاح عقلي، حتى جاء اليوم الذى انكشف فيه كل شىء وتأكدت من صدق حدسى بأن قلب زوجتى معلقا بمدرس أولادى الذى لم يراع آداب مهنته، بعد أن أعطيته الأمان ليدخل منزلى أثناء غيابي".

ويكمل: " خدعتنى وخططت لتطليقى خلعا دون علمى، وسرقة مبالغ مالية للهروب برفقته خارج مصر، لتتسبب فى جعل سيرتى على جميع الألسنة وتدمر حياتي".