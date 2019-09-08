شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة المياه القديمة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه القديمة التشيكى بتكلفة 242 مليون جنيه بطاقة 600 ل/ث بمدينة أسيوط. ومن المقرر أن يتفقد وزير الإسكان بعدها عدد من المشروعات منها مركز التدريب على أعمال المياه والصرف، ثم تفقد محطة معالجة صرف صحى شطب بمركز أسيوط، يعقبها تفقد محطة معالجة صرف صحى ابنوب والفتح، ثم تفقد مدينة أسيوط الجديدة والإسكان الاجتماعى بالرحاب، ثم تفقد عمارات الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة ناصر، وتفقد طريق هضبة أسيوط. Advertisements

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