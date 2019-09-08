شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تواصل اختبارات قبول طلبة المعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل، استمرار اختبارات القبول الخاصة بطلبة الدفعة الأولى للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، حيث تم إجراء اختبارات السمات بمعامل الحاسب الآلى بإدارة التدريب بالسكة الحديد والاختبارات الرياضية واللياقة البدنية للدفعة الأولى بنادى السكة الحديد الرياضى.

وأكدت وزارة النقل، أن عدد طلبة الدفعة الأولى يبلغ 50 طالبا، وذلك للالتحاق بالعام الدراسى 2019/ 2010، وأن الهدف من هذه الاختبارات هو اختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدنى وذهنى، خاصة أنه تم اختيار عدد 200 طالب لتوقيع الكشوفات عليهم، تمهيدا لاختيار أفضل عدد 100 طالب ضمن المقبولين فى السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمى والنظرى المتخصص فى علوم السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن الدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.

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