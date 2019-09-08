شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد تسلم أول نموذج من عربات السكة الحديد الروسية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول نموذج من العربات الروسية الـ1300، التى يجرى تصنيعها من قبل شركة ترانسماش هولدينج لصالح هيئة السكة الحديد، وموعد تسليم الدفعات الأولى.

1ـ السكة الحديد ستتسلم نموذج من العربات الروسية الجديدة خلال أيام.

2ـ سيجرى إرسال نموذج آخر من العربات إلى المجر لاختباره والحصول على شهادة الأمان الأوروبية.

3ـ اختبار النموذج الأول من العربات الروسية على خطوط السكة الحديد المصرية سيستغرق 45 يومًا.

4ـ عقب اختبار واعتماد نموذج العربات الروسية سيبدأ توريد العربات على دفعات.

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5ـ متوقع تسليم الدفعة الأولى من العربات الروسية نهاية العام الجارى.

6ـ الدفعة الأولى من العربات الروسية تشمل 30 عربة.

7ـ العربات الروسية تشمل 500 عربة درجة ثالثة مكيفة و200 عربة درجتين أولى وثانية ومكيفة و500 عربة عادية "مميزة".

8ـ انتهاء توريد العربات الروسية بالكامل قبل نهاية 2021.

9ـ تكلفة العربات تصل إلى حوالى 1.1 مليار يورو.

10ـ يجرى تمويل تكلفة العربات بالكامل من خلال قرض مجرى حكومى ميسر.