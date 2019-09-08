حار رطب ورياح معتدلة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم الأحد، وغدا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح معتدلة على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 30 24

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25

- الوجه البحري والقاهرة 34 24

- شمال الصعيد 35 25

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 29

طقس غدٍ الاثنين:

من المتوقع أن يظل الطقس يوم الاثنين، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح المعتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 30 24

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25

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- الوجه البحري والقاهرة 34 24

- جنوب سيناء والغردقة 36 29

- شمال الصعيد 36 25

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 29

طقس الثلاثاء:

من المتوقع أن يسود يوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح المعتدلة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 29 24

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25.

- الوجه البحري والقاهرة 34 24.

- جنوب سيناء والغردقة 36 29

- شمال الصعيد 35 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 29