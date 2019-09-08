أخبار متوقعة اليوم: تحضيرات لاجتماع وزراء الخارجية العرب.. ونهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

القاهرة.. تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الثلاثاء.

الخرطوم.. يؤدي وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخميس الماضي، القسم الدستوري.

القاهرة.. تحتفل شركة (مصر للطيران) باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.

عمان.. يبدأ وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تلبية لدعوة من نظيره الأردني أيمن الصفدي.

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دمشق.. انطلاق الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة في شمال سوريا حسب التفاهمات المشتركة بين التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية".

فيينا.. يلتقي القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا في طهران مع كبار المسئولين الإيرانيين، في إطار عمليات المراقبة المنصوص عليها في اتفاق البرنامج النووي الإيراني.

القاهرة.. يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض نتاج طلاب مركز تنمية المواهب في فن الرسم بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.

القاهرة.. تختتم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، النشاط الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وذلك في الثامنة مساء.