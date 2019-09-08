أخبار مصر | بعد قليل.. وزير الأثار يفتتح مقبرتين للزيارة ومعرضا في متحف الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. وزير الأثار يفتتح مقبرتين للزيارة ومعرضا في متحف الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد محافظة الأقصر، لاستقبال قيادات وزارة الآثار، اليوم الأحد، وذلك لافتتاح مقبرتين جديدتين لاثنين من كبار رجال الدولة قديمًا بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر بعد ترميمهما، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكى، وبحضور قيادات وزارة الآثار وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

ومن المقرر عقب افتتاح المقبرتين، أن تشهد المحافظة افتتاح معرض لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الأقصر، وعلى هامش المعرض سيجرى عرض تابوت الملكة تاوسرت لأول مرة بعد نقله من وادى الملوك إلى متخف الأقصر.

وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف.

ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.

وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.



أهم مقابر منطقة ذراع أبو النجا



مقبرة ANB: ويعتقد أنها لأمنحتب الاول والملكة أحمس نفرتاري، مقبرة 13 بطيبة: والخاصة بشورى رئيس حملة مبخرة الإله آمون، ومقبرة 255 بطيبة والخاصة بروى الكاتب الملكي بمدن حورمحب وامون، ومقبرة نفرحتب: واللي عثر فيها على بردية بولاق 18. مقبرة ANB: ويعتقد أنها لأمنحتب الاول والملكة أحمس نفرتاري، مقبرة 13 بطيبة: والخاصة بشورى رئيس حملة مبخرة الإله آمون، ومقبرة 255 بطيبة والخاصة بروى الكاتب الملكي بمدن حورمحب وامون، ومقبرة نفرحتب: واللي عثر فيها على بردية بولاق 18. مقابر طيبة الجنائزية Advertisements



وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، و دي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان. وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، و دي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان. جبانة العساسيف





هي جبانة على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة (الأقصر)بصعيد مصر، وهي تقع في الخليج الجاف المؤدي إلى الدير البحرى جنوب جبانة ذراع ابو النجا. والعساسيف تحتوي على مقابر من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث. مدينة طيبه الجنائزية