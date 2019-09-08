أخبار مصر | استمرار اختبارات القبول لطلبة الدفعة الأولى للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار اختبارات القبول لطلبة الدفعة الأولى للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، استمرار اختبارات القبول الخاصة بطلبة الدفعة الأولى للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد.

وأضافت أنه تم إجراء اختبارات السمات بمعامل الحاسب الآلي باداره التدريب بالسكه الحديد، والاختبارات الرياضية واللياقة البدنية للدفعة الأولى بنادي السكة الحديد الرياضي.

وأوضحت أن عدد طلبة الدفعة الأولى يبلغ ٥٠ طالبا وذلك للالتحاق بالعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وأن الهدف من هذه الاختبارات هو اختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدني وذهني خاصة أنه تم اختيار عدد ٢٠٠ طالب لتوقيع الكشوفات عليهم تمهيدا لاختيار أفضل عدد ١٠٠ طالب ضمن المقبولين في السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمي والنظري المتخصص في علوم السكك الحديدية.

وكانت وزارة النقل، أعلنت الجمعة الماضي، بدء إجراء الكشف الطبى على الدفعة الأولى لطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد التابع للهيئة القومية للسكك الحديدية.

الدفعة الأولى من طلبة المعهد:

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وأكدت النقل أن إجراءات توقيع الكشف الطبى على طلبه الدفعة الأولى لعدد ٥٠ طالبا للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، قد بدأت صباح اليوم بالمركز الطبى لسكك حديد مصر وذلك للإلتحاق بالعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠، كما سيتم أيضا إجراء اختبارات بدنية وسمات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدني والذهني. وأكدت النقل أن إجراءات توقيع الكشف الطبى على طلبه الدفعة الأولى لعدد ٥٠ طالبا للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، قد بدأت صباح اليوم بالمركز الطبى لسكك حديد مصر وذلك للإلتحاق بالعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠، كما سيتم أيضا إجراء اختبارات بدنية وسمات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدني والذهني. إجمالي عدد الطلبة المختارين:



وأضافت الوزارة أنه تم اختيار عدد ٢٠٠ طالب لتوقيع الكشف الطبى والاختبارات البدنية والسمات تمهيدا لاختيار أفضل عدد ١٠٠ طالب ضمن المقبولين فى السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمي والنظري المتخصص فى علوم السكك الحديدية. وأضافت الوزارة أنه تم اختيار عدد ٢٠٠ طالب لتوقيع الكشف الطبى والاختبارات البدنية والسمات تمهيدا لاختيار أفضل عدد ١٠٠ طالب ضمن المقبولين فى السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمي والنظري المتخصص فى علوم السكك الحديدية. نشأة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية:



المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشىء بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال. المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشىء بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال. وقد صدر الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 2340 بتاريخ 37 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 287 ببدء الدراسة بالمعهد إعتبارا من هذا العام. نظام الدراسة بالمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية:

تعد الدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.