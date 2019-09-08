شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نور فى قرية الطيبين يفوز بجائزة المجلس القومى لحقوق الإنسان 2019 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز مسلسل الكارتون نور فى قرية الطيبين الذى أنتجته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بجائزة مسابقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للأعمال الدرامية مع 3 أعمال إنتاجية أخرى متميزة وقد تسلمت الجائزة الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور.

وتم تسليم الجوائز خلال حفل، ضم القائمين على تلك الأعمال وصناعها، وقد اختارت اللجنة مسلسلات؛ نور في قرية الطيبين، كلبش 3 ، ولمس أكتاف، وبركة.

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جاء فى حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل "نور فى قرية الطيبين"، كونه مسلسل كارتونى كوميدى هادف للأطفال يقدم قصة نجاح إيجابية نتعلم من خلالها القيم المطلوبة لبناء المجتمعات وأهمية التفكير العلمى والإبداعى للتطوير، وأيضا أهمية السلام والتكاتف ونبذ العنف والكراهية لتحقيق التنمية والرخاء.















