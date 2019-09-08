تعرف على 14 معلومة عن أهمية محصول الكتان.. أبرزها زيوت "البويات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زراعة وصناعة حرفتان امتهنهما المصريون منذ آلاف السنين وخاصة الفراعنة.. ينشر "الخليج 365 "، فوائد ومميزات زراعة وإنتاج الكتان فى مصر، سواء للاستفادة من المحصول فى العديد من الصناعات أو ومنتجاته. - تستخدم أليافه فى صناعة المنسوجات الكتانية والأقمشة لصناعة قلوع المراكب. - يلبى احتياجات مصانع الغزل والنسيج من خيوط الكتان ويزيد فرص العمل. -يرفع قدرة الدولة على تصدير المنسوجات إلى الخارج ويقلل الفجوة فى استهلاك الزيوت الصحية. -الألياف الطويلة من الكتان تنتج خيوطا فاخرة، والأقل فى صناعة الحبال والدوبارة. -يستخدم فى صناعة أوراق العملة "البنكنوت"، وفلاتر السجائر. -الاستفادة من السيقان فى صناعة الخشب الحبيبى. -الاستفادة من زيوت الكتان فى صناعة زيوت البويات. Advertisements -إنتاج بذرة الكتان "الزيت الحار"المستخدم فى علاج أمراض القلب. -يستخدم فى زيوت البويات الصناعية. -20%من زيوت بذرة الكتان يتم استخدامها فى إنتاج زيوت الطعام. -الأقل استهلاكًا للمياه مقارنة بالمحاصيل الشتوية الأخرى. - تعتمد عليه الدول المتقدمة فى إضافة بذور الكتان إلى المخبوزات، وذلك لفوائده الصحية واحتوائه على الأحماض الدهنية. -قدرته على زيادة إنتاجية اللحوم والألبان فى الماشية عند استخدام منتجاته فى صناعة الأعلاف. -الحد من مخاطر أمراض الزهايمر، حيث يقوى الذاكرة.

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