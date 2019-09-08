شكرا لقرائتكم خبر عن القديسة «بربارة» أصغر كنائس مصر.. ومطالب بضمها لقائمة الآثار القبطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من المهتمين بتاريخ وتراث مدينة القصير بالبحر الأحمر حملة لإنقاذ وضم أصغر كنيسة في مصر لقائمة لآاثار القبطية وذلك بعد نحو ١٠٣ أعوام من إنشائها على يد المهندسين الإيطاليين، الذين كانوا يعملون في استخراج خام الفوسفات بمنطقة الفواخير بطريق القصير قفط بالبحر الأحمر مناشدين وزارة الآثار لإعلان كنيسة القديسة «بربارة» ضمن قائمة الآثار القبطية كأصغر مبني لكنيسة في مصر.

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مسؤولو اثار منطقة البحر الاحمر اكدوا ان كنيسة القديسة بربارة تقع داخل حدود منجم الذهب بوادى الفواخير بطريق القصير قفط حيث اقامها الإيطاليون الذين كانوا يعملون في استخراج خام الفوسفات بجبال البحر الأحمر في بداية القرن الماضي وذلك لأقامة شعائرهم الدينية بها لبُعد الكنائس الأخرى عن مكان تواجدهم وتصل مساحة الكنيسة الكلية ٢٥ مترا بعرض خمسة أمتار وطول ٥ أمتار ومقام سقفها بشكل تدريجي لعدم تأثرها بالامطار.

من جانبه، أكد وصفي تمير حسين احد المهتمين بتسجيل تاريخ واثار القصير ان هذه الكنيسة قد خصصت للعاملين الايطاليين خلال عملهم في استخراج خام الفوسفات بمنطقة الفواخير لأداء الصلوات والطقوس الدينية بمنجم الذهب بوادي الفواخير حيث كان الكونت الايطالي والعامليين يقطنون بمنازل بجوار المنجم وكانت هذة الكنيسة تفي بإقامة الطقوس والشعائر الدينية قبل وبعد وأثناء العمل بالمنجم وكان يتم ارسال القساوسة لهذه الكنيسة من ايطاليا واضاف تمير ان القديسة بربارة يعتبرونها في ايطاليا شفيعة العاملين في مجال المناجم والتعدين والمفرقعات.

وتشهد الكنيسة زيارات متعددة من الأقباط من محافظات الصعيد أو المارين بالطريق ويتم إشعال الشموع بداخلها حيث مازالت محتويات الكنيسة موجودة وتقع هذة الكنيسة في الجانب الغربي من المنجم ومازالت تحتفظ بمختلف معالمها بالرغم من تعرضها للامطار والسيول لاكثر من مرة وبالرغم من ان هذه الكنيسة تقع داخل الصحراء وتكاد تكون منعدة التأمين باستثناء خفير على منجم الذهب بالمنطقة وكانت تمارس فيها الطقوس الدينية للمذهب الكاثوليكي إلا انها كانت امنة ولم تشهد مضايقات خلال أداء الطقوس الدينية.