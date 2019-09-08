شكرا لقرائتكم خبر عن جولة «مدبولي» و5 وزراء بالصعيد وتفوق مصر في تنمية إنتاج الكهرباء.. أبرز اهتمامات صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت قضايا الشأن الداخلي رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة الأحد، حيث تصدرت جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وخمسة من وزراء الحكومة في صعيد مصر، وأبرزت الصحف جهود الدولة لإقامة 7 محاور رئيسية على النيل بتكلفة نحو 9.5 مليار جنيه.

وبرز في الصحف أيضا إعلان هيئة الطاقة المتجددة تفوق مصر على المعدلات العالمية في تنمية إنتاج كهرباء من المصادر المتجددة لتصل معدلات الزيادة لإنتاج مشروعات الشمس والرياح المصرية أكثر من 10 أضعاف الزيادة العالمية باستثمارات تريليونين و600 مليار دولار ووصلت إلى 1650 جيحاوات .

واهتمت الصحف- كذلك- بإعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة حققت قفزة هائلة على مستوى التصنيفات الدولية خلال عام 2019، كما ركزت الصحف على مباحثات وزارة البترول مع دولتي جيبوتي وجنوب السودان.

وسلطت الصحف الضوء على إطلاق مصر مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2)، وتابعت الصحف أيضا المباحثات التي تقوم بها قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بشأن موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات.

وفي التفاصيل، تابعت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) زيارة رئيس الوزراء يرافقه وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، إلى محافظة المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات في الصعيد.

وأشارت الصحف إلى أن الحكومة تنفذ 7 محاور على النيل، تشمل بديل خزان أسوان وكلابشة وقوص وسمالوط وديروط وعدلى منصور ودروا، بتكلفة نحو 9.5 مليار جنيه.

ونقلت صحفية (الأهرام) عن رئيس الوزراء تأكيده- خلال تفقده عددا من المشروعات التنموية في المنيا- أهمية المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرق النيل وغربة في إحداث التنمية بالصعيد، والتيسير على المواطنين وتوفير فرص عمل.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى تابع- خلال جولته- معدلات تنفيذ المشروعات، وعلى رأسها محور سمالوط الذي يأتي استكمالا لخطة وزارة النقل لربط شرق النيل بغربه عبر عدد من المحاور العرضية، بحيث لا تزيد المسافة بينها على 25 كيلو مترا من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مصر تفوقت على المعدلات العالمية في تنمية إنتاج كهرباء من المصادر المتجددة لتصل معدلات الزيادة في إنتاج مشروعات الشمس والرياح المصرية أكثر من 10 أضعاف الزيادة العالمية التي تضاعفت 4 مرات في 10 سنوات باستثمارات 2 تريليون و600مليار دولار، ووصلت إلى 1650 جيجاوات .

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وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء بعد اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية المصرية لاستغلال الطاقات المتجددة والنظيفة والتى عرضها وزير الكهرباء والطاقة والتى تستهدف توفير 20% من متطلبات الاستهلاك وتتزايد لأكثر من 50 % حتى عام 2035 وحتى تتمكن من زيادة صادرتها للطاقة لدول القارة الأوروبية الباحثة عن الطاقة الخضراء في أفريقيا .

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد الخياط المدير التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة القول إن الإنتاج المصري من الطاقات النظيفة سيصل خلال العام القادم إلى 6 آلاف و600 ميجاوات توفر أكثر من 20 % من متطلبات الاستهلاك، والمخطط أن يتجاوز 33 ألف ميجاوات خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) في صفحتها الأولى إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة حققت قفزة هائلة على مستوى التصنيفات الدولية خلال عام 2019، حيث نجحت في التفوق على أكثر من 92 جامعة صينية و33 يابانية و12 تركية و13 إيرانية و3 جامعات إسرائيلية، وفقا للتصنيف الصيني (شنغهاي).

أما صحيفة (الأخبار)، أبرزت تأكيد وزارة البترول أن التعاون مع جيبوتي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا في مجالات البترول والغاز، مشيرة إلى أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال الوزارة أمس لوفد من وزارة الطاقة والموارد بجمهورية جيبوتى على رأسه يونس على جيدى وزير الطاقة، وتم بحث سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي في أنشطة البترول والغاز والثروة المعدنية إضافة إلى بحث فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ المشروعات الجديدة المقرر إقامتها في جيبوتي في مجالات الغاز الطبيعي.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة عقدت أيضا مباحثات مهمة مع المهندس أوو دانيال شوانق وزير البترول بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وتم بحث آفاق التعاون المشترك وتقديم الخبرات المصرية في قطاع البترول إلى جنوب السودان.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد وزارة المالية أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات لمساندة هذا القطاع الحيوي.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة القول إن هذه الحوافز تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية لخمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري والإعفاء أيضا من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة بيعها في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة إلى جانب تقديم تمويل منخفض التكلفة.

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور ممدوح سلمان الوزير المفوض ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري لدى الصين القول إن اطلاق مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2) خطوة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجال الفضاء.

ونشرت الصحيفة نقلا عن سلمان القول- خلال حفل الإطلاق الرسمي لـ(مصر سات 2) في الدورة الرابعة للمعرض الصيني العربي في (ينتشوان)، عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم- إن العلاقات المصرية الصينية تم الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2014 تكللت بتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك للحزام والطريق في يناير عام 2016 .

وأوردت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان (3 جهات حكومية تبحث منظومة النظافة الجديدة) أن قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بحثت موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول والذي يتضمن إنشاء 37 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحى آمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلبا عشوائيا في 6 محافظات.