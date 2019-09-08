شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 8 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الثلاثاء.

يؤدي وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخميس الماضي، القسم الدستوري.

تحتفل شركة (مصر للطيران) باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.

يبدأ وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تلبية لدعوة من نظيره الأردني أيمن الصفدي.

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انطلاق الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة في شمال سوريا حسب التفاهمات المشتركة بين التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية».

يلتقي القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا في طهران مع كبار المسئولين الإيرانيين، في إطار عمليات المراقبة المنصوص عليها في اتفاق البرنامج النووي الإيراني.

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض نتاج طلاب مركز تنمية المواهب في فن الرسم بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.

تختتم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، النشاط الصيفي لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وذلك في الثامنة مساءً.