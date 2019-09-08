شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على 102 متهم بـ"أحداث شغب عفروتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدى حسين، حكمها على 102 متهم "مخلى سبيلهم"، بالتورط فى أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التى وقعت فى يناير الماضى، إثر وفاة الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

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وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتى شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلاً عن احتجازه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات، عن أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.