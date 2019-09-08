94% من القراء يؤيدون مجازاة المدارس الخاصة غير الملتزمة بشرائح المصروفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد فرض جزاءات ضد المدارس غير الملتزمة بقرار شرائح المصروفات، أيد غالبية القراء فرض جزاءات ضد المدارس غير الملتزمة بقرار شرائح المصروفات.
وأيد 94% من القراء فرض جزاءات ضد المدارس غير الملتزمة بقرار شرائح المصروفات، بينما عارض 6% من القراء فرض جزاءات ضد المدارس غير الملتزمة بقرار شرائح المصروفات.
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