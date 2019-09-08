شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية فى محيط برج العرب لتأمين نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط استاد برج العرب فى الإسكندرية، الذى يشهد لقاء الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر الثامنة مساء اليوم الأحد.

وتؤمن أجهزة الأمن المسارات المؤدية نحو الاستاد، فضلاً عن تأمين الأتوبيسات التى تقل اللاعبين والحكام، وتأمين دخول وخروج الجماهير.

وطالب خبراء أمنيون الجماهير بالتحلى بالأخلاق الرياضية وعدم الخروج عن المألوف واتباع تعليمات الأمن، وعدم حمل شماريخ وألعاب نارية وأقلام الليزر واللافتات المسيئة.

ومن المتوقع حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.