شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم 100 قيادة بالمحافظات من الأوقاف والتعليم والثقافة والشباب لمواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، اجتماعا مشتركا اليوم الأحد، بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بميدان فودافون بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، يضم أكثر من 100 قيادة من ممثلي هذه الوزارات على مستوى المديريات، لبحث تعزيز أسس وآليات التعاون بين هذه المديريات في العمل المشترك على رفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء الوطني والمواطنة المتكافئة ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويتناول الاجتماع تحصين النشء والشباب وسائر أبناء المجتمع من الفكر المتطرف والأفكار الضالة والمنحرفة ، وتقوية أواصر العمل الجماعي في خدمة المجتمع في مختلف المجالات ، ولا سيما في قضايا الوعي والثقافة وبناء الشخصية الوطنية ، وتحقيق الذات على أرضية وطنية وإنسانية مشتركة ، مع العمل على تعظيم دور القيم الأخلاقية والإنسانية في حياتنا ومجتمعنا.



أكدت وزارة الأوقاف بأنه في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف المجالات ، وفِي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارات الأوقاف ، والتربية والتعليم ، والثقافة ، والشباب والرياضة ، ومن خلال التواصل المستمر والتنسيق المباشر بين كل من معالى وزير الأوقاف و وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة و وزير الشباب والرياضة.