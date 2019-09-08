شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة قسما للغة البرتغالية بآلسن عين شمس.. اعرف التفاصيل وشروط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تستعد كلية الآلسن بجامعة عين شمس، لافتتاح قسما جديدا للغة البرتغالية ، يبدأ مع العام الدراسى الجديد، وذلك لأول مرة ليكون إضافة جديدة لأقسام الكلية. وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل قسم اللغة البرتغالية وشروط الالتحاق به ، وذلك فى نقاط مبسطة نستعرضها كما يلى: 1- قسم اللغة البرتغالية يبدأ الدراسة مع مطلع العام الدراسي القادم 2019 -2020 2- تفعيل قسم للغة البرتغالية بالتعاون بين كلية الألسن بجامعة عين شمس ومعهد كامويش بجامعة بورتو Advertisements 3- اللغة البرتغالية تضاهى اللغة العربية من حيث عدد متحدثيها في العالم 4- تصل نسبة متحدثيها قرابة 260 مليون نسمة 5- هناك خمس دول فى إفريقيا يتحدثون البرتغالية كلغة أولى 6- القسم يقبل الطلاب من دارسى اللغة الفرنسية أو لإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية فى مرحلة الثانوية العامة 7- يشترط حصول الطالب على أعلى درجة فى اللغة الثانية و المفاضلة بالمجموع الكلى

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