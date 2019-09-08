خلال ساعات.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365
تعلن وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، عبر بوابة الحكومة المصرية الالكترونية.
وكان قد قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.
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