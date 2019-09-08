أخبار مصر | حملة مكبرة لضبط "التكاتك" بحي السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة لضبط "التكاتك" بحي السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة التنفيذية لحي السي زينب، حملة لصبط التكاتك بسبب كثرة الشكاوي المقدمة من المواطنين.

وتلقى الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، العديد من الشكاوى، من أهالي المنطقة، حيث تم مصادرة جميع التكاتك المتخفظ عليها، وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التى حظرت استخدامه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه قبل أيام بالبدء في برنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

وفي نفس السياق قام حي باب الشعرية برئاسة اللواء ماهر كامل، بحظر دخول أي توك توك للحي قادما من أي جهة، وسيتم مصادرته وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التي حظرت استخدامه.

ويأتي ذلك تنفيذ لقرار رئيس الوزراء بحظر "التوك توك" واستبداله بمركبات أمنة "الميني فان"، وتم التوجيه.

وأعلن رئيس حي باب الشعرية، أنه سيتم إلغاء المواقف العشوائية للميكروباص بشارع البنهاوي وميدان باب الشعرية، والمتابعة مع إدارة المرور بمنع الوقوف قطعياً، مؤكدا على التواجد الأمني لاتخاذ الإجراءات ضد العربات غير المرخصة وسائقيها من خلال نقاط ارتكاز أمني لبتر هذه الظواهر مع المتابعة اليومية ليل نهار.

وحذر رئيس الحي أصحاب المحال العامة من السماح لهذه السيارات بالتوقف أمام محالهم وإلا سيتخذ إجراءات مع تغليظ العقوبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات لرصد المخالفات من الدراجات النارية وتواجدها بجوار المدارس للحد من انتشار حالات خطف الشنط والتحرش؛ وكذا ضبط التوكتوك وقائده حال ضبطه، كما سيتم استخدام كاميرات المراقبة التي أصبحت مكتملة بالحي.