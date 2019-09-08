شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح أعمال تطوير مقبرتين بجبل ذراع أبوالنجا ومعرض بمتحف الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة الأقصر، لاستقبال قيادات وزارة الآثار، اليوم الأحد، وذلك لافتتاح مقبرتين جديدتين لاثنين من كبار رجال الدولة قديمًا بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر بعد ترميمهما، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكى، وبحضور قيادات وزارة الآثار وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

ومن المقرر عقب افتتاح المقبرتين، أن تشهد المحافظة افتتاح معرض لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الأقصر، وعلى هامش المعرض سيجرى عرض تابوت الملكة تاوسرت لأول مرة بعد نقله من وادى الملوك إلى متخف الأقصر.