شكرا لقرائتكم خبر عن "الدمغة والموازين" تنتهى من فحص عروض 5 شركات لتنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، انتهاء فحص العرض الفنى لـ5 شركات تقدمو لمناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، لافتا إلى أنه سيتم أيضا فحص العروض المالية للشركات من أجل تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة .

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وأضاف عبد الله منتصر فى تصريحات، لليوم السابع، أنه سيتم اختيار أفضل العروض الفنية وكذلك المالية بالنسبة للشركات التى شاركت فى مناقصة تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر .

كانت 5 شركات قد تقدمت رسميًا إلى مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وذلك من إجمالى 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط، حيث جرى تقديم العروض الفنية والمالية لكل شركة بحضور لجنة استلام تضم ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية ومصلحة الدمغة والموازين.