شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط هيئة السكة الحديد لتعيين خريجي معهدها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن ضوابط السكة الحديد لتعيين الخريجين من المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية وشروطها وهل هى ملزمة بتعيين كافة الخريجين أم لا.

1ـ يجتاز الخريج سنتين الدراسة بالمعهد بتقدير مقبول على الأقل.

2ـ أن يكون الخريج مصرى حيث يقبل المعهد طلبات الدراسة به من غير المصريين.

3ـ لم يسبق صدور أى حكم جنائي ضد الخريج أو ما يفقد شرط حسن السمعة.

4ـ لابد أن تتوافر أماكن شاغرة لدى هيئة السكة الحديد فى تخصصات الخريجين.

5ـ تعيين الخريجين طالما توافرت أماكن شاغرة لهم بالهيئة يكون مباشرة بدون مسابقات تعيين.

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6ـ فى السنوات الأولى للدراسة بالمعهد سيتم تعيين كافة الخريجيين بسبب وجود أماكن شاغرة بالهيئة.

7ـ السكة الحديد تعانى من عجز كبير حاليا فى الوظائف الفنية سيتم سد هذا العجز من خريجى المعهد.

8ـ بعد سد عجز الفنيين الموجود بهيئة السكة الحديد سيتم الاكتفاء بتعيين أوائل الخريجين.

9ـ السكة الحديد تشترط على الدارس فى الوقت الحالى أن يقبل التعيين بالهيئة وفق ضوابطها عقب تخرجه.

10ـ شرط الهيئة بقبول التعيين بها لا يعنى أنها ملزمة بتعيين كافة الخريجين إنما وفق احتياجاتها.

11ـ سد عجز العمالة الفنية بالسكة الحديد سوف يستغرق سنوات لن تقل عن 10 أعوام لذلك سيظل أمام الخريجين دائما فرصة كبيرة للتعين بالهيئة.

12ـ مع سد عجز العمالة الفنية بالهيئة سيكون أمام أغلب الخريجين العمل فى السكك الحديدية الموجودة فى الدول الأخرى.