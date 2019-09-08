شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تبقى "عمدة".. 9 شروط هامة يجب توافرها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الخدمات التى يقدمها الخليج 365، نعرض اليوم الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب "عمدة" من واقع ما جاء فى التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ. تتمثل الشروط الواجب توافرها فى الآتى: تتمثل الشروط الواجب توافرها فى الآتى: 1 - تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها. 2 - إجراء تحليل طبى للكشف على المخدرات والكحوليات. 3 - وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تأديتها أو الإعفاء منها. بالنسبة للعمدة 4 - مؤهل دراسى متوسط على الأقل أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية. Advertisements 5 - شهادة بأن دخله يصل لـ1500 جنيه شهريًا. 6 - عُدلت مكافأته الشهرية لتصبح 750 جنيهًا. بالنسبة لشيخ البلد 7 - شهادة محو أمية. 8 - شهادة رسمية بأن دخله الشهرى 500 جنيه. 9 - عدلت مكافأته الشهرية لتصل 500 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو عاوز تبقى "عمدة".. 9 شروط هامة يجب توافرها.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.