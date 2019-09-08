شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استضافة الغردقة لبطولة العالم الشاطئية للتايكوندو × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- تقام البطولة فى الفترة من 11 أكتوبر المقبل حتى 13 من الشهر نفسه. 2- اختيار ذلك التوقيت تزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة. 3- ينظم البطولة الاتحاد الأفريقى للتايكوندو بإسناد من الاتحاد العالمى. Advertisements 4- تقام البطولة بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة. 5- تنظيم البطولة يعد منافسة قوية للاتحاد الأفريقى للتايكوندو بعد أن نظم الاتحاد الأوروبى هذه البطولة لمدة عامين متتاليين فى جزيرة رودس باليونان، وكانت بطولة رائعة حظيت بإعجاب الجميع. 6- تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

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