شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقليص التزاماتها.. التسلسل الزمنى للملف النووى والتوتر الأمريكى - الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إيران ‏اليوم الأحد تقليص التزاماتها من الاتفاق النووى، المبرم فى فيينا مع القوى الست "الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا"، بالإضافة إلى ألمانيا عام 2015، وأعلن متحدث الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندى عن 4 مراحل بدأتها بلاده باستخدام أجهزة طرد مركزى متطور لرفع تخصيب اليورانيوم، وذلك ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق فى مايو 2018.

ويرصد ”الخليج 365” تسلسلا زمنيا للملف النووى الإيرانى منذ صعود الرئيس حسن روحانى وتطور التوتر الأمريكى - الإيرانى بعد صعود الرئيس دونالد ترامب (2013-2019).

- يونيو 2013، انتخب حسن روحانى رئيساً لإيران، وعين وزير الخارجية محمد جواد ظريف رئيسًا لفريق التفاوض النووى. - أواخر نوفمبر 2014، إبرم اتفاق لوزان المبدئى والذى يحد من بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزئى للعقوبات. - 4 يوليو 2015، توصلت إيران إلى الاتفاق النهائى فى فيينا، وتعهدت بخفض أجهزة الطرد المركزى وتحديد سقف المياه الثقيلة والتخصيب لليورانيوم عند 3.67%، وتعديل مفاعل أراك الذى يعمل بالمياه الثقيلة تحت إشراف الأسرة الدولية. - 16 يناير 2016 دخل الاتفاق حيز التنفيذ وصادق مجلس الأمن الدولى عليه بقراره رقم 2231 فى 20 يوليو 2015، وتم رفع جزئى للعقوبات الدولية عن إيران وتسلمت طهران أموالها المجمدة فى الخارج.

- 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده بشكل أحادى من الاتفاق الذى اعتبره "كارثياً"، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

- 7 أغسطس 2018، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة، عبر حزمتنين الأولى استهدفت العمليات المالية وواردات المواد الأولية.

- 5 نوفمبر 2018 دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على القطاعين النفطى والمالى الإيرانيين حيّز التنفيذ.

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- 1 يوليو 2019، تجاوزت إيران الحدود التي فرضت على احتياطيها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، وأكدت تصميمها على تخصيب اليورانيوم بدرجة محظورة في النص اعتبارا من اليوم نفسه.

- 8 مايو 2019 أعلنت إيران التخلى عن بعض التزاماتها الواردة فى الاتفاق وأمهلت الدول الأوروبية حتى 7 من يوليو لمساعدتها على تجاوز العقوبات، وإلا فإنها ستنتقل إلى المرحلة الثانية من "خطة التخفيض" لالتزاماتها.

- 20 يونيو2019 أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين.

- 24 يونيو2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على قطاعات الحديد والصلب وقيادات بالحرس الثورى والمرشد الأعلى.

-1 أغسطس2019 فرضت واشنطن على مهندس الاتفاق النووى وزير الخارجية جواد طريف عقوبات تشمل تجميد أصوله بالخارج.

- 1 يوليو2019، أعلنت طهران أنها تجاوزت حدود الـ300 كيلوجرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

- 7 يوليو2019 أعلنت إيران أنها تنوى أن تنتج فعليا اعتبارا من هذا اليوم اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به فى إطار الاتفاق النووى والبالغ 3,67%، وهددت بالتخلى عن التزامات أخرى فى المجال النووى "خلال 60 يوما" فى حال لم يحم الأوروبيون الاتفاق.

- 4 سبتمبر 2019 فشل الوساطة الأوروبية فشلت في إيجاد حل، ورفضت إيران اقتراح أوروبي بخط ائتمانى بمبلغ 15 مليار دولار، وهددت بتخفيض التزاماتها بشكل أكبر عن طريق إزالة القيود المفروضة على البحث والتطوير فى المجال النووى.

- 7 سبتمبر 2019، بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزى متطورة من طراز IR4 & IR6 ستسمح لها بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، لكنها أكدت أنها ستستمر فى السماح لمفتشى الأمم المتحدة بمراقبة برنامجها النووى بالمستوى نفسه.