شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: أخر موعد لمعرض أهلاً مدارس بمدينة نصر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية، أن أخر يوم لمعرض "أهلاً مدارس" بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير بأرض المعارض بمدينة نصر، الثلاثاء المقبل.

وأكدت طرح كافة المستلزمات المدرسية وكذلك المنتجات الغذائية مثل عسل النحل والمربات والعصائر ومنتجات الحلاوة والمخبوزات، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لأبنائهم من الطلاب بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، بجانب إعلان بعض الشركات المنتجة والمشاركة فى المعرض عن تخفيضات لبعض المنتجات تصل إلى 50%.

وكان وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت مد معرض "أهلاً مدارس" بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر إلى يوم 10 من شهر سبتمبر الجارى بدلاً من انتهاء مدة المعرض 8 سبتمبر، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين وأولياء الأمور، لافتًا إلى أن الوزارة سعدت بحالة الرضا من المواطنين على المعرض، والذين أشادوا بالخصومات وتنوع الأدوات المدرسية من حيث جودة المنتج والسعر المرضى لهم .