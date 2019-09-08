اليوم.. وصول أولى طائرات مصرللطيران طراز "إير باص 300-220"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، أولى طائرات شركة مصر للطيران طراز "إير باص 300-220"، قادمة من مصنع "ميربل" فى كندا، ضمن صفقة الـ 12 التى تعاقدت عليها الشركة.

ومن المقرر أن تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطنى، احتفالية بمطار القاهرة، بمناسبة استلام أولى طائراتها من طراز "إير باص 300-220"، بحضور قيادات وزارة الطيران، وعدد من السفراء بالقاهرة.

وتعد هذه الطائرة هى الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة سيتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية، حيث ستكون بديلا عن طائرات إكسبريس العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية، وتتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.

وقالت مصادر بالشركة، أن مصر للطيران تبدأ إجراءات استلام 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص A220-300 اعتبارا من شهر سبتمبر الحالى وحتى يونيو 2020.