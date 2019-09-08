أخبار مصر | كوكب المشترى يزين ليالي سبتمبر ويظهر كنقطة ضوئية بقبة السماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكب المشترى يزين ليالي سبتمبر ويظهر كنقطة ضوئية بقبة السماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس وبداية الليل وخلال هذا الشهر، كوكب المشترى كنقطة ضوئية بيضاء ساطعا براقا فى قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبى الغربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المشترى وقع فى "التقابل" فى العاشر من يونيو الماضى، حيث كان الكوكب يقابل الشمس فى قبة السماء، وفى ذلك الوقت كان يسطع فى السماء من الغروب إلى فجر اليوم التالى، ولكن فى الوقت الحالى يكون الكوكب موجودا فى السماء عند حلول ظلمة الليل، لذلك فهو لن يبقى حتى الخليج 365، وسيلاحظ وجود نجم أحمر قرب المشترى فى قبة السماء ذلك هو نجم قلب العقرب.

وتابع التقرير: وهذه فرصة لرؤية وتصوير المشترى وأقماره، فعند استخدام تلسكوب متوسط الحجم يمكن رؤية تفاصيل أحزمة الغيوم حول الكوكب، ومن خلال المنظار الثنائى العينية يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة، حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبى المشترى.

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وأوضح التقرير: من المعروف أن المشترى يطلق عليه فى بعض الأحيان تسمية "النجم العاجز" لأنه يمتلك مكونات النجوم ولكن حتى تحدث فيه تفاعلات حرارية نووية يجب دمج 80 كوكبًا مثل المشترى على الأقل ليصبح ضخمًا كفاية ليشتعل مثل النجوم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المشترى أكبر وأضخم كوكب فى نظامنا الشمسى، ولذلك فبعد غروب الشمس خلال ليالى شهر سبتمبر يمكن أن نتخيل المشترى البراق كشمس صغيرة بسماء الليل.

جدير بالذكر فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 كان المشترى يتحرك نحو الشرق مبتعدًا عن نجم قلب العقرب.

وخلال الفترة من 10 أبريل وحتى 11 أغسطس 2019 ظهر الكوكب يتحرك تراجعيا أو نحو الغرب، مع تقلص الفجوة بينه وبين نجم قلب العقرب، وخلال منتصف الطريق خلال هذه الحركة التراجعية فى 10 يونيو 2019 وصل المشترى إلى التقابل.