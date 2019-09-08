شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة مفاجئة.. وكيل «صحة بني سويف» ينقل طبيبين من مستشفى ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إلى مستشفى ناصر العام في زيارة مفاجئة، لمتابعة انتظام الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وانضباط العاملين داخل المستشفى.

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وأمر وكيل وزارة الصحة بنقل طبيبن لتغيبهم عن النوباتجية المخصصة لهم في فترة السهر، طبقًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والمستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومحاسبة المقصرين، ورافقه في زيارته الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، ومحمد أبوالنور مسؤول الصحة المهنية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة تواجد الأطباء داخل أقسام الاستقبال والعناية المركزة وعناية الاطفال وفني الإشاعة والتحاليل، والتحقق من سير العمل دون عوائق.

كما تابع وكيل وزارة الصحة انتظام تشغيل المصاعد الكهربائية داخل المستشفى واجراء الصيانة اللازمة لها.