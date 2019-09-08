شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يعلن اليوم نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن، اليوم الأحد، مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، على أن يجرى فتح باب تقليل الاغتراب مباشرة.

وكان مكتب التنسيق أتاح لـ84872 طالبًا، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، إضافة إلى 113479 طالبًا من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات 2019 بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

وأغلقت وزارة التعليم العالى تنسيق المرحلة الثالثة مساء الأربعاء الماضى، بعد أن سجل قرابة 190 ألف طالب وطالبة.