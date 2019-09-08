شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الصف بالجيزة يناشدون المحافظ بتكثيف الرقابة على المصانع بسبب تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكى أهالى قرى الصف، بمحافظة الجيزة، من تلوث الهواء بشكل كبير، نظرا لكثرة الإنبعاثات الصادرة من مصانع الأسمدة والبروتين الحيوانى والطوب، بالإضافة إلى انتشار روائح كريهة بالهواء ما سبب أمراض صدرية لهم، خاصة الأطفال.

وتقدم أهالى قرى عرب أبو ساعد والشرفا والمنيا والشوبك وغمازة الكبرى والأخصاص ونزلة عليان التابعة لمركز ومدينة الصف بالجيزة، بشكاوى عديدة لمحافظ الجيزة ووزيرة البيئة، للتدخل العاجل والرقابة على المصانع وغلق المخالف منها، خاصة أن الفترة الماضية شهدت إنشاء عدد من المصانع دون الحصول على تراخيص أو موافقات بيئية، واستخدام مواد تسبب روائح كريهة بالهواء بالإضافة إلى زيادة التلوث.

وقال إبراهيم كامل أبو ساعد، أحد اهالى قرية عرب أبوساعد: نشم يوميا روائح كريهة جدا، تنتشر فى الهواء رغم إغلاق أبواب المنازل ولا نعرف هل سببها مصانع السماد أم مصانع البروتين الحيوانى غير المرخصة .

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وقال نصر أبو صالح، أحد اهالى قرية الشرفا، أن الأهالى تقدموا بشكاوى عديدة للمحافظة والبيئة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى الروائح الكريهة منتشرة فى هواء القري بداية من نزلة عليان جنوب المركز وحتى ابو ساعد والشوبك شمالا، وتزداد ليلا وتبلغ ذروتها فى الثالثة فجرا .

وطالب أسامة الخلفاوى، أحد أهالى الصف، بتشكيل لجنة من وزارة البيئة ومحافظة الجيزة للتفتيش والرقابة على المصانع، لمعرفة للحفاظ على أرواح الأهالى خاصة الأطفال، وتشكل خطرا كبيرا على السيدات الحوامل.