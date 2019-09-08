شكرا لقرائتكم خبر عن 30 «طالوقة» لإنتاج خيول أصيلة متميزة بمحطة «الزهراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتضن محطة الزهراء العديد من مشاهد الجمال ما بين المسطحات الخضراء وملاعب الفروسية وعروض لجمال الخيول ومهرجانات محلية ودولية متعددة، استغلالا للإرث التاريخى للمحطة الشهيرة التى تتمتع جمال الطبيعة، وروعة المكان، ودقة التنظيم. وخيلها العربية الأصيلة كما تحتوى على أشجار النخيل والمستشفى البيطرى ومدرسة للفروسية، وأحزمة من الأشجار التى تحيط بالمزرعة كمصدات للرياح تحميها من مخاطر التقلبات المناخية.

وأكد تقرير رسمى أصدرته محطة الزهراء للخيول العربية، إنه يوجد فى محطة الزهراء حوالى 30 حصانا أو فحلا أو «طالوقة» بها جميع ومختلف الصفات المحسنة والمرغوبة يتم استخدامهم ببرنامج دقيق لإنتاج الصفات الأجمل والأنقى.

واعتادت محطة الزهراء للخيول بصفة دائمة على إتاحة «الذكور المتميزة»، لتشبيه الأفراس بمقابل رسوم فى متناول يد مختلف المستويات من مربى الخيول، وكمثال لذلك تمت إتاحة 20 فحلا من الخيل العربية للتشبيه لموسم 2018/2019، أشهرهم الفحل «وفاق»، وهو من ذكور الخيول المتميزة، حرصا من إدارة الهيئة الزراعية المصرية ومحطة الزهراء على رفع شأن الجواد العربى فى مصر ودعم الملاك والمربين.

ومن أمثلة الطلائق التى أثبتت نفسها بشكلها وإنتاجها وفقا لتقرير المحطة:

- «ضفاف» من الأب عوف والأم سرحانة وهو من عائلة عبيان ومن مواليد 3 مارس 2004.

- «وصاف» من الأب رواح والأم وجفة وهو من عائلة عبيان ومن مواليد 28 يناير 2006.

- «جبور» من الأب الراجل والأم جبرانة وهو من عائلة صقلاوى ومن مواليد 17 ديسمبر 2006.

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- «معروف» وهو من الأب بيضون والأم ميساء وهو من عائلة عبيان ومن مواليد 17 يناير 2010.

- «راوى» وهو من الأب جبل والام رايات ومن عائلة كحيلان ومن مواليد 8 مارس 2010.

- «شافع» وهو من الأب تجويد والام شفاعات ومن عائلة صقلاوى ومن مواليد 13 مارس 2010.

- مجاسر وهو من الأب جبور والأم سوارى ومن عائلة كحيلان ومن مواليد 16 نوفمبر 2011.

- «ملاك» وهو من الأب سراج الدين والأم ملايكة ومن عائلة دهمان ومن مواليد 21 أكتوبر 2012.

- «نور الفجر» وهو من الأب ضفاف والأم جهانة وهو من عائلة صقلاوى ومن مواليد 22 فبراير 2013.

وفيما يتعلق بالطلائق الحديثة الموجودة فى محطة الزهراء ضمن الجيل الجديد من الطلائق:

- «وفاق» وهو من الأب وصاف والأم ضى القمر ومن عائلة كحيلان وهى من مواليد 28 نوفمبر 2016.

- «سليم» وهو من الأب سويف والأم رايات وهو من عائلة كحيلان ومن مواليد 2 فبراير 2017.