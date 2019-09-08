شكرا لقرائتكم خبر عن «شتيوي» يكشف مواصفات جمال الحصان العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الخيول العربية الأصيلة تعد الأجمل والأفضل فى العالم، إذ يتميز الحصان العربى بـ12 صفة ينفرد بها عن الخيول الأخرى، إذ له رأس مميز جداً وذيل مرتفع عن جسمة، ما يجعله متميز ومعروف بهذه العلامات، كما يعد أقدم وأعرق سلالات الخيول فى العالم.

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وقال بدر شتيوى، خبير جمال وترويض الخيول العربية، إن معالم تحديد الجمال فى الخيول تشمل تناسق الأعضاء والرأس الجميل والعيون المستديرة الواسعة والأذنين الصغيرتين وعظمة الأنف المقعرة وفتحات الأنف الواسعة والرقبة الكبيرة المقوصة واستقامة الأرجل، كما يتراوح ارتفاعه بين 145 و155 سم، موضحا أن هذه المعايير أحد أهم شروط المشاركة فى مسابقات جمال الخيول، والتى لها قاعدة بيانات تشمل شهادة ميلاد، واسم الحصان ونسبة لوالديه، ثم أجداده حتى الجد الخامس، ضمانا لعدم اختلاط الأنساب والحفاظ على السلالة العربية الأصيلة.

ولفت إلى أنه يتم تقييم درجات الجمال فى الخيول طبقا للمقاييس العالمية لجمال الخيول، التى تشمل 15 معيارًا للجمال منها تناسق الأعضاء والرأس الجميل والعيون المستديرة الواسعة والأذنين الصغيرتين وعظمة الأنف المقعرة وفتحات الأنف الواسعة والرقبة الكبيرة المقوصة واستقامة الأرجل، فيما تتبع الخيول العربية الأصيلة 5 سلالات، وتضم الصقلاوية والدهمانية والكحيلانية والهدبانية والعبيانية.

وأوضح خبير جمال الخيول أن كتب الأدب وجمال الخيول العربية تحتوى على صفات يتميز بها الخيل العربية، إذ إنها ذات قوام متناسق جدا وأصالة كبيرة، موضحا أن أغلب مميزات الخيول العربية تتلخص فى ارتفاع جسم الحصان من الأرض إلى منتصف الظهر بواقع 145 لـ160 سم، ما يجعله مميزا وضخم البنية وصدره مقسم العضلات، والرأس عالى عن جسمه وتظل دائما أعلى من الجسم.