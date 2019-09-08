شكرا لقرائتكم خبر عن «الزهراء للخيول» تضم 500 حصان من أصول عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمى أصدرته الهيئة الزراعية المصرية، ممثلة فى محطة الزهراء للخيول، عن أن أجمالى أعداد الخيول بمحطة الزهراء أكثر من 500 حصان عربى أصيل تقع مسؤولية رعايتهم الصحية على إدارة الرعاية البيطرية وتشمل إدارة الرعاية البيطرية على إدارة الوقاية والعلاج والمعمل البيطرى، مشددا على أن وزارة الزراعة تقوم بتنفيذ منظومة للنهوض بهذه الخيول باعتبارها من الأصول للسلالات العربية للخيول العربية المتميزة.

وقال الدكتور خالد توفيق، رئيس الهيئة الزراعية المصرية، إنه تم تنفيذ 4 دورات تدريبية حول رعاية الخيول وتطبيق الممارسات الجيدة للعناية بالخيول العربية الأصيلة باعتبارها ثروة قومية تحتاج لتطبيق معايير وضوابط دولية تحقق الأهداف المرجوة من تربية الخيول العربية ضمن الدور القومى لمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة وتستهدف التعرف على طرق تنسيب الخيول للحد من تعرض أى خيل عربى لتدهور فى إثبات النسب.

وأضاف «توفيق»، أن الدورات التدريبية شملت أيضا التعرف على الطرق المختلفة لتسجيل الخيول العربية وأنظمة التغذية لرعايتها وضمان نتاج جيد من مختلف السلالات العربية اعتمادا على برامج صحية وبيطرية تحقق هذه الأهداف.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان، مدير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، إنه يجرى تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيليات لحماية الخيول من هذه المخاطر من خلال إعطاء جميع خيول المحطة مضادات للطفيليات الداخلية طبقا لبرنامج زمنى معد مسبقا، مشددة على تنفيذ برامج متخصصة فى الرعاية البيطرية والصحية لجميع خيول محطة الزهراء لرفع كفاءة التربية الصحية للخيول بها.

وأضافت أنه بالنسبة للوقاية ضد الأمراض البكتيرية والفيروسية فيتم تلافى انتشار أى إصابات مرضية عن طريق تطبيق عوامل الأمان الحيوى والتى تشمل إجراء تطهير دورى لجميع العنابر بمطهرات كيماوية باستعمال قوة دفع المياه بموتور التطهير، بالإضافة إلى استعمال المطهرات الجافة يوميا.

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ولفتت إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية تستخدم أفضل برنامج تطهير، وكذا يتم تطبيق برامج التحصينات الوقائية ضد جميع الأمراض الفيروسية المتاح لها تحصينات طبقا لبرنامج زمنى لجميع خيول المحطة، مما يتيح تنفيذ تعليمات الوقاية ضد الأمراض، موضحة أنه فى حالة ظهور أى أمراض من غير الأمراض المعدية يتم السيطرة عليها والتدخل الطبى فى الحال، حيث يعمل بإدارة الرعاية البيطرية عدد من الأطباء البيطريين ذوى الخبرة وعلى كفاءة طبية عالية، بالإضافة إلى وجود الأطباء مناوبين على مدار 24 ساعة يوميا مما يتيح التدخل الطبى العاجل بحالات الطوارئ.

وشددت «رضوان»، على أنه يتم تأكيد التشخيص المرضى عن طريق إرسال الحالات للتأكيد المعملى وإجراء تحليل صورة الدم مما يعطى دلالة عن الحالات المرضية، وبذلك يتم تلافى العديد من الإصابات وتجنب النفوق قدر المستطاع طبقا للمعايير العالمية، مشيرة إلى أهمية التعاون المستمر بين الهيئة الزراعية المصرية والخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومعهد تناسليات الهرم فى استمرار الرعاية الطبية والصحية لخيول محطة الزهراء وأكبر أساتذة متخصصين فى مجال الخيول التى تحظى ببالغ الرعاية الخاصة.

ولفتت إلى أن المحطة تضم 500 حصان عربى من أنقى السلالات العربية الأصيلة تشمل جميع الأرسان المعروفة وهى العبيان والدهمان والصقلاوى والهدبان والكحيلان والتى تعمل محطة الزهراء على الحفاظ عليها وتحسينها وتحسين النتاج، من خلال برامج تربية تقوم على دراسة الخيول وعائلاتها وصفاتها على حدة ودراسة تاريخ النتاج لكل فرس وكل عائلة وتقييم النتاج وانتخاب الصفات الجيدة منها للحصول على أعلى درجات الجمال والنقاء للحصان المصرى.

وأشارت رئيس محطة الزهراء للخيول إلى أن الهيئة الزراعية المصرية اعتادت على إقامة المزادات السنوية التى تساهم فى تطوير صناعة خيل الجمال وخيل السباق، فعلى سبيل المثال؛ فإن مزادها الأخير الذى أقيم فى يونيو 2019 والذى يعد المزاد الثانى فى نفس العام تم خلاله عرض 43 جوادا، بيع أغلبها، عرضت فيه سلالات مميزة، تنحدر من أنقى دماء الخيل العربى (دماء محطة الزهراء).

ووفقا لتقرير رسمى أصدرته الهيئة الزراعية المصرى فإن مصر هى الموطن الوحيد للخيول العربية المصرية الأصيلة، بمحطة الزهراء للخيول، ومنها انطلق إلى كل أنحاء العالم لتحسين الصفات والسلالات فى الخيول الأخرى، حيث إن الحصان المصرى هو المحسن البديعى لكل سلالات الخيول، وقد جعله الله مصدرا لإنتاج وتصدير الأبطال فى العالم أجمع من خلال المشاركة فى مختلف مسابقات الجمال الدولية للخيول.

وأضاف التقرير أن الخيول العربية المصرية الأصيلة تتوافر فيها جميع الصفات الجمالية وامتلاكه لمقومات الهوية العربية، وذلك لما له من مميزات قوية فهو يجمع بين جمال الهيئة وتناسب الأعضاء ورشاقة الحركة وسرعة العدو، وحدة الذكاء والمقدرة العالية على التكيف وسلامة القيادة وعلو الهمة، كما أنه يعد مصدرا مهما من مصادر توليد أفضل وأنقى وأجمل سلالات الخيل فى العالم كله.