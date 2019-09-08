شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسة تطلب الخلع بعد 20 يوم زواج: "قال لى أنتى وحشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وادعت أنه بعد مرور 20 يومًا على زواجهما، معايرته لها بقبحها - على حد وصف المدعية فى صحيفة دعواها.

وأكدت: "اكتشف زواجه منى طمعًا فى راتبى الشهرى، وخداعه لى بحبه الزائف وتقبله لمظهرى بسبب معاناتى من مشكلة منذ ولادتى، ليعايرنى وحماتى، ويسخروا منى، وباتت المشاكل لا تفارق حياتى، وفقدت الثقة بنفسى وساءت حالتى النفسية".

Advertisements

وتابعت الزوجة "ى.ع.ال"، مهندسة تبلغ من العمر36 عامًا، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تركت المنزل بعد مرور 20 يومًا على زواجى، بعد أن تأكد من سوء نية زوجى ووالدته، بعد أن أدركت أنها صاحبة شخصية متسلطة، حاولت أن تخدعنى وجلست معى تبرر وجهة نظرها فى حصولها على راتبى، وعندما اعترض انهالت بالتعليقات السلبية ضدى".

وتضيف: "صارت تتدخل فى طريقة حياتى وملبسى وإدارة بيتى، وتتسلل إلى غرفتى وتعبث بأغراضى، وتستولى على متعلقاتى وكأنها ملك لها، وعندما أُبدى اعتراضى كانت تمطرنى بوابل من الشتائم، ولكنى صبرت ظننًا أن زوجى سيحفظ كرامتى".

وتكمل: "القشة التى دفعتنى للهروب، بعدما وجدت زوجى هو الأخر يشاركها فى السخرية منى، ويعايرنى بقبوله الزواج منى، لأسقط مغشيا علىَّ ويصطحبونى للمستشفى، وبعدها طلب أهلى تطليقه لى فرفض، وبدأ فى ملاحقتى لابتزاز أهلى بدفع مبالغ مالية مقابل الطلاق".