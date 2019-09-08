شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: توزيع 30 ألف استمارة تسجيل على المواطنين ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، توزيع 30 ألف استمارة على المواطنين بمحافظة بورسعيد من خلال الفرق المنتشرة بالمحافظة، والتى تستهدف التوعية والتعريف بآليات التسجيل كشرط للحصول على الخدمة والرعاية الصحية الكاملة.

وقال مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جرى نشر فرق متطوعة بمحافظة بورسعيد للتوعية بأهمية منظومة التأمين الصحى، وكذلك توزيع استمارات التسجيل بالمنظومة على المواطنين وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للانضمام للتأمين الشامل، وتابع: بدون التسجيل لن يتمكن المواطن من الحصول على خدمة ورعاية علاجية .

وأضاف السبكى، أن الخدمات الصحية متوفرة فى 24 وحدة صحية من إجمالى 35 وحدة بالمحافظة، وكذلك 7 مستشفيات تستقبل المواطنين من الوحدات لتوفير الخدمات الطبية المتقدمة لهم.