شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء طرح الحكومة للأراضى الصناعية إلكترونيًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، على خطة لدفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى، والتى تشمل إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً قريباً. ونرصد أهداف الحكومة فى هذا الصدد : - تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى. Advertisements - تحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية. - المساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية. - تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى. - استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أسباب وراء طرح الحكومة للأراضى الصناعية إلكترونيًا.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.