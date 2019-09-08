أخبار × 24 ساعة.. فتح تقليل الاغتراب لتنسيق الشهادات المعادلة الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "لقاء القاهرة امتداد لوثيقة النبى".. رسالة الجالية الإسلامية البرازيلية لمؤتمر بناء الدول النقل: تعيين خريجى معهد تكنولوجيا السكة الحديد بالهيئة وفقا لضوابطها التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة غدا الهجرة: تنسيق مع السلطات المغربية لإنهاء إجراءات عودة جثمان العالم المصرى التعليم العالى: فتح تقليل الاغتراب لتنسيق الشهادات المعادلة الاثنين التنمية المحلية تبحث مع البيئة استعدادات تطبيق منظومة النظافة الجديدة التموين: التعاقد على زراعة 80 ألف فدان بنجر لإنتاج السكر المحلى الموسم المقبل القوى العاملة: حل مشكلة 4 مصريات بالسعودية ومساعدتهن للعودة إلى أرض الوطن "التعليم": خطة لبناء جيل قادر على التعلم من خلال اكتساب المهارات الحقيقية Advertisements التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من إسبانيا وهونج كونج يوم عاشوراء .. دار الافتاء توضح موعد الصيام وتؤكد: سنة الأوقاف: 50 دولة أكدت حضور مؤتمر بناء الدول بينهم 16 دولة أفريقية "الإسكان" تشدد على سرعة تشغيل جميع المشروعات الخدمية بمدينة سوهاج الجديدة التعليم: تعاون مع فنلندا لتدريب مديرى المدارس والمديريات والإدارات "الأوقاف" تخصص برنامج سياحى وزيارات ثقافية لضيوف مؤتمر بناء الدول التعليم العالى تتابع عمليات تطوير مستشفى الطوارئ بالقصر العينى التموين: صرف 35 % من مقررات شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن الأوقاف: بث برنامجنا الفكرى فى كتب عبر بنك المعرفة 6 آلاف طالب وطالبة يسجلون رغباتهم بتنسيق جامعة الأزهر المرحلة الثانية

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