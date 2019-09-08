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حى المعصرة يطلق مبادرة "هنجملها" اليوم لزراعة 2000 شجرة مثمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق صباح اليوم مبادرة هنجملها بحى المعصرة لزراعة 2000 شجرة مثمرة، بالتنسيق مع مسئولى مبادرة "هنجملها"، وهيئة نظافة القاهرة، للعمل على تجميل الحى بمشاركة الشباب.

 

وقال اللواء أيمن جبريل رئيس حى المعصرة، أنه سيتم اليوم البدء بزراعة ما يقرب من ألف شجرة مثمرة "جوافة ورمان وبرتقال"، بمشاركة شباب وأطفال الحى، لغرس روح الإنتماء والمشاركة المجتمعية لديهم، وسيتم البدء من حديقة مساحتها 1500 متر.

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وأضاف رئيس حى المعصرة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم زراعة الأشجار فى الحدائق العامة والشوارع الرئيسية بالحى، بالتنسيق مع الأهالى، وفرع الهيئة لرعاية الأشجار والحفاظ عليها.

 

 

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