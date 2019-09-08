شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 8/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق، ويبقى حاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتظهر كميات من الغيوم في شمال ووسط المملكة وبعض المرتفعات الجنوبية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، وتظهر كميات من السحب المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول رذاذ صباحاً ، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة بقليل ، وفي ساعات الليل تكون الاجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في القمم الجبلية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.