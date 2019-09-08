شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تشكر "السكة الحديد": نقلتم 16مليون راكب خلال العيد بفضل عملكم بروح الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة النقل خطاب شكر لهيئة السكة الحديد على مجهوداتها فى نقل الركاب خلال عبد الأضحى، لافتة إلى أنها نقلت 16مليون راكب خلال فترة العيد. وأضافت وزارة النقل أن هذا تحقق بفضل عمل هيئة السكة الحديد بروح الفريق والعمل باخلاص وأمانة والتخلى بالانضباط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقل تشكر "السكة الحديد": نقلتم 16مليون راكب خلال العيد بفضل عملكم بروح الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.