ضبط 4 عناصر إجرامية لحيازتهم أسلحة نارية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 4 عناصر إجرامية في محافظات؛ المنيا، الدقهلية، دمياط، لتورطهم في قضايا حيازة الأسلحة النارية وورش تصنيعها.

وضبط أجهزة الأمن، أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا، لإدارته ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها وترويجها على عملائه، وبحوزته؛ فردين "روسي، خرطوش"، وأدوات تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وضبطت أجهزة الأمن أيضًا، اثنين من العناصر الإجرامية، بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لترويجهما الأسلحة النارية على أحد عملائهما، وبحوزتهما؛ بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 8 طلقات نارية، مبلغ مالي، هاتف محمول.

Advertisements

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، بدائرة قسم شرطة ثان دمياط بمحافظة دمياط، لإتجاره في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته؛ بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 6 طلقات نارية، مبلغ مالي، هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها، وكذا ضبط القائمين على ورش تصنيع الأسلحة النارية.