غدا.. انطلاق مهرجان "وفاء النيل" بموكب وعروض فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: تنطلق فعاليات مهرجان وفاء النيل السنوي في السادسة مساء غد الأحد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه جمعية (صوت النيل). يقام المهرجان بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث يبدأ المهرجان بانطلاق موكب عروس النيل من أمام ماسبيرو، يليه استعراض بعدد من القوارب المطاطية والفيبر جلاس، بعدها ينطلق موكب عروس النيل ويضم 20 مركبا مزودا بديكورات على الطراز الفرعوني والأفريقي وعليه شباب وفتيات بملابس فرعونية وأفريقية يحملون أعلام دول حوض النيل، ويتقدمهم مركب عروس النيل ويحيط بها حراس ثم يتبعهم مركب الوصيفات وتحيط بهم فرق الموسيقى الشعبية وفرق استعراضية للجاليات الأفريقية التابعه لسفارتهم بالقاهرة.

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