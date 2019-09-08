الأربعاء.. اتحاد الناشرين يدشن مبادرة لمواجهة القرصنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

ينظم اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده مصطفى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مؤتمرا صحفيًا لإطلاق مبادرة (شهر حماية حقوق الملكية الفكرية) فى مصر، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الاتحاد في الدقى.

تهدف المبادرة إلى رفع ثقافة ووعى القارئ بأهمية الملكية الفكرية لحماية حق المبدع فى مؤلفاته والناشر فى إصداراته واستثماراته، ودعما لاستمرار العملية الإبداعية وتقديم الجديد للناشر فى معرفة حقوقه وواجباته وما هو الملك العام والملك الخاص والعقود المنظمة للصناعة وحق كل طرف من اطرف عملية النشر.

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