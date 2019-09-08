بالتفاصيل.. الإسكان تطرح وحدات إدارية ومحال للبيع في أكتوبر والشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية بمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر، وذلك في مزاد علني.

وينشر الخليج 365 مواعيد وعدد الوحدات المطروحة في كل مدينة وطريقة التقديم لها:

في مدينة الشيخ زايد تتراوح مساحات الشقق من 60 وحتى 175 مترا وذلك في مزاد علني، حيث تعقد جلسة المزاد العلني يوم 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم شراء كراسة الشروط من مقر جهاز مدينة الشيخ زايد مقابل 500 جنيه، كما يتم سداد 10 آلاف جنيه لدخول جلسة المزاد.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أن الراسي عليه المزاد سيسدد نسبة 25% من القيمة البيعية للوحدة، و1.5% مصاريف إدارية، ومجلس أمناء، و3 آلاف جنيه وديعة اتحاد الشغالين، وذلك فور فوزه بالمزاد.

كما يتم سداد الـ75% بإحدى الطريقتين: الأولى؛ يتم استكمال سداد باقي قيمة الوحدة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أما الطريقة الثانية؛ فسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، مضافًا إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد، وتحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 5.% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط قبل الاستلام.

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محلات وشقق بأكتوبر:

في مدينة 6 أكتوبر، سيتم طرح 20 محلًا تجارياً وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 13 مترًا و43 مترًا، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم 23 سبتمبر الجاري، كما سيتم طرح 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 33 وحتى 66 مترًا، وذلك يوم 24 سبتمبر الجاري.

يتم شراء كراسة الشروط من جهاز المدينة مقابل 500 جنيه، وسداد 10 آلاف جنيه تأمين لكل وحدة، و25 ألف مقابل كل محل تجاري.

وبالنسبة لأسلوب السداد للمحال والصيدلية يتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية من القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، أما الوحدات الإدارية والمهنية يتم استكمال سداد 25% و1% مصاريف إدارية من القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، والباقي وقدره 90% للمحال والصيدلية و75% للوحدات الإدارية والمهنية يتم سداده بإحدى الطريقتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

- السداد على أقساط ربع سنوية متساوية على 3 سنوات مضافا إليها فائدة البنك المركزي، بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف إدارية ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.