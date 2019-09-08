أخبار مصر | بالخريطة والمحطات.. تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية لمترو أنفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالخريطة والمحطات.. تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية لمترو أنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بتنفيذ عدد من مشروعاتها في المحافظات، خاصة محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ففي محافظة الإسكندرية يتم تنفيذ مشروع لتحويل قطار أبو قير لمترو الأنفاق، ليصبح خط مترو أبو قير / محطة مصر.

ونرصد لكم، معلومات عن مشروع تحويل قطار أبو قير لمترو الأنفاق، ليصبح خط مترو أبو قير / محطة مصر:

- سيتم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تصل مليار ونصف دولار.

- سيبدء تنفيذ المشروع الشهر القادم لتحويل قطار أبو قير إلى خط مترو مماثل لخطوط مترو القاهرة.

- المترو سيربط مدينة الإسكندرية بخطوط سير جديدة تمتد من أبوقير شرقا وحتى برج العرب غرب الاسكندرية لتخفيف الزحام المروري في شوارع العاصمة الثانية لمصر.

- تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ طولها 21.7 كم، تشمل 18 محطة سطحية وعلوية، وهي "أبو قير، طوسون، المعمورة، الصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، فيكتوريا، السوق، الظاهرية، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، غبريال، باب شرق، محطة مصر" بالإضافة لورشة عمرة القطارات، وستبلغ سرعة القطارات 80 كم/ساعة.

Advertisements

- المرحلة الثانية من المشروع تبدأ من محطة مصر إلى الماكس بطول حوالي 8 كم.

- المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع تستكمل المسار من منطقة المكس إلى نهاية الخط بطول حوالي 15.5 كم.

- يسير 6 كم من مسار المشروع عبر كوبري علوي وباقى المسار سيكون سطحياً.

- تصل سرعه قطارات المشروع التصميميه الى ١٢٠كم/ساعة، ليماثل مشروع قطار العاصمة الادارية الكهربائى الجارى تنفيذه.

-ستقوم بتنفيذ المشروع شركة "أفيك" الصينية.

مشروعات الأنفاق في محافظة الإسكندرية:

وبشكل عام فأن هيئة الأنفاق تقوم بتنفيذ ثلاث مشروعات في محافظة الإسكندرية، منها تحويل قطار أبو قير لمترو أنفاق ومشروعين آخرين وهما، إحلال وتجديد لترام الرمل، وإجراء دراسات للنقل وإنشاء خط جر كهربائي على محور المحمودية والكورنيش.