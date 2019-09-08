شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يحيل 55 طبيبًا وموظفًا في «الحامول» ووحدة «إبشان» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، ٣٦ طبيبًا بمستشفى الحامول المركزي للتحقيق، لتركهم العمل دون سند قانوني.

وبالمرور على المستشفى، تبين أن عدد أسرّة العناية ٦، وعدد أيام الإقامة ١٠٣ أيام خلال شهر يوليو ٢٠١٩م، ونسبة الإشغال بالمستشفى ٧٢٪؜، وبلغت نسبة الوفيات ٢٪؜، بالإضافة إلى الحالات التي تتوفى بعد 48 ساعة من الدخول، ولا توجد وفيات بالأقسام الداخلية أو الحضانات، والعمليات التي تم إجراؤها تضمنت «١٣٢ عملية كبرى، ١١٦ عملية متوسطة، و٣١٣ عملية صغرى» والعمليات المؤجلة بلغت ٣ حالات، وبلغ التردد بالاستقبال ١٠ آلاف و٧١٣ مريضًا وبالعيادات ٢٩ ألف مريض، وتلاحظ وجود لافتة بالمستشفى على الجدران خاصة بحقوق المريض.

كما تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال ترميم بالمستشفى، ومستوى النظافة بالمستشفى جيد وتبين وجود طفح مياه بفناء المستشفى ووجود بعض الحشائش والبوص به ووجود «تكاتك» وقت المرور، وتبين انتهاء صلاحية بعض المستلزمات الطبية والأدوية، كما تبين وجود زحام شديد أمام قسم الجراحة والعمليات وبالعيادات الخارجية، وبعض أعمال الكهرباء بالمستشفى تحتاج لرفع كفاءة، حيث تلاحظ وجود بعض لوحات الكهرباء مكشوفة وبارز منها أسلاك كهربائية، والمقاعد الخاصة بانتظار المرضى مكسورة، وتبين أن المستشفى قديم والحالة الإنشائية للمبنى سيئة لوجود تصدعات عديدة وشروخ.

وتضمنت احتياجات المستشفى «جهازي أشعة تليفزيونية بقسمى النساء والأشعة، جهاز وحدة مناظير تشخيصية وعلاجية، جهاز أشعة مقطعية، جهاز صورة دم كاملة، ماكينة غسيل كلوى»، وبعض الأجهزة معطلة وتحتاج لصيانة من بينها «جهاز سونار النساء، جهاز صدمات الاستقبال، جهاز رسم القلب، جهاز الأشعة، ترابيزات العمليات»، جهاز التنفس الصناعى موجود بالمستشفى منذ عدة سنوات بمخازن المستشفى ولم يتم تشغيله وذلك لعدم وجود جهاز abj حسبما أفاد مدير المستشفى وتبين عدم وجود مكاتبات بشأن هذا العطل وتم التواصل مع وزارة الصحة بهذا الشأن، وأفاد مدير المستشفى بأن الجهاز يعمل وبالمرور بالقسم تبين عدم تشغيل الجهاز للأسباب سالفة الذِكر وعدم تواجد كادر طبى، فضلاً عن وجود نقص ببعض الأدوية بالمستشفى منها «رانتيدين، برمبران، بسكوبان، أدوية نزيف، ديكساميسازون، المضاد الحيوى، خوافض الحرارة، مراهم الجلدية، الخيوط الجراحية، أدوية الحساسية، أدوية المعدة».

وبالمرور على وحدة الكُلى تبين أن عدد الأجهزة بالقسم ٣٢ ماكينة غسيل كلوى منها «٢٨ تعمل، و٤ معطلة»، وبالمرور على عيادة الأطفال تبين أن التردد ١٧٩ حالة ويوجد ميزانان بالعيادة أحدهما معطل، كما تبين بالمرور على قسم الحضانات وجود ٨ حضانات بالمستشفى منها حضان دائم الأعطال، وبالمرور على قسم العمليات تبين أن التردد ٩ حالات.

Advertisements

كما تبين وجود زحام شديد أمام العمليات من المرضى ويوجد نقص بالأنابيب الحنجرية والشبكة الجراحية والبنج النصفى والخيوط الجراحية، وتبين بالمرور على العناية المركزة أن عدد الأسرّة ٦ ويوجد نقص بالوصلة الثلاثية والسالوست، وبالمرور على قسم الجراحة تبين أن التردد ١٠٠ حالة وبعض أعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة وحاجة صناديق القمامة للنظافة، وتبين بالمرور على عيادة الباطنة وجود نقص ببعض المستلزمات مثل «يونيكتام، رانيتيدين» وتلاحظ وجود زيارات للمرضى في غير المواعيد المحددة للزيارات وأعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، كما تبين بالمرور على عيادتي المسالك والعظام أن تردد عيادة المسالك ٢٨ حالة وبعيادة العظام ١٠٥ حالات.

وبشأن التبرعات الخاصة بالمستشفى، تبين وجود تبرعات لمخزن الآلات بالمستشفى، منها «ماكينة غسيل كلوى تبرع من شركة السكر، كرسى نقل، حامل محاليل، سلم ٢ درجة أسطوانات أكسجين، منظم صناعى، منظم أسطوانة، جهاز تنفس صناعى، جهاز قياس النظر بالكمبيوتر، ترابيزة كهربائية، سرير كشف»، كما تبين وجود تبرعات تمت بالمستشفى عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول ومصنع السكر والأهالي ويتم قيدها بالمخازن.

وبخصوص الشكوى المتعلقة بالمدير الإداري بالمستشفى، تبين أنه تم تكليف حاصل على دبلوم تجارة اعتباراً من ٢ نوفمبر ٢٠١٦م للعمل مديراً إدارياً للمستشفى بجانب عمله الأصلى بالمرتبات، علماً بأن موظف أمن آخر يقوم بمعاونته في الأعمال الإدارية، وبخصوص «الكاتب» تبين أنه تم استبعاده بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠١٦م من قِبل مديرية الشؤون الصحية من العمل على سجلات النوبتجية الخاصة بالأطباء بالحضور والانصراف وكذلك من العمل بالفترة المسائية ويعمل حالياً بقسم نفقة الدولة وذلك بعد سحب قرار الجزاء المشار إليه بعاليه بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧م وحالياً يعمل بالفترة المسائية بناءً على تكليف من مدير المستشفى، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى الحامول المركزي واتخاذ اللازم نحو تلافي الملاحظات الواردة في التقرير والإفادة خلال أسبوع، مكلفًا الشؤون القانونية بالديوان العام بالتحقيق فيما ورد بالتقرير من مخالفات الحضور والانصراف، مشدداً على ضرورة توفير الأدوات والمستلزمات الطبية وتكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

كما أحال محافظ كفرالشيخ ١٩ طبيباً وممرضاً وإدارياً بالوحدة الصحية بقرية إبشان التابعة لمركز ومدينة بيلا للتحقيق، من بينهم «٩ أطباء و٧ ممرضين لتغيبهم عن العمل، و٣ إداريين لانصرافهم عن العمل دون إذن أو مبرر قانونى»، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات الواردة بالتقرير، وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع تكثيف الرقابة على المستشفيات بمدن المحافظة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا على محاسبة المقصرين.