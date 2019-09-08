شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى سعودى بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للطاقة، مع إعفاء خالد الفالح من نفس المنصب.

وصدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية، حيث تم إعفاء وزير الطاقة من منصبه وتعيين سفيراً جديدا للمملكة فى البحرين، ويبلغ القرار للجهات المختصة، وجاءت نص الأوامر على النحو التالى:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

Advertisements

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 163 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعفى معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه.

ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة .

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.